В Таджикистане произведено свыше 1,2 млн. тонн зерновых

Таджикистан в 2018 году сократил объем импорт муки, а объем ввоза пшеницы, наоборот вырос, передает Trend со ссылкой на Avesta.

По данным министерства экономического блока страны, в прошлом году импорт муки по сравнению с показателями 2017 годом снизился на 7,4 тыс. тонн, при этом ввоз пшеницы увеличился, примерно на 4,4 тыс. тонн.

По данным источника, в прошлом году в республику поступило 47 тыс. тонн муки на сумму $10,3 млн., что на 7,4 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем 2017 года.

За этот период отмечен рост объема импорта пшеницы по сравнению с показателями 2017 года – на 4,4 тыс. тонн.

В январе-декабре прошлого года в республику завезено 1 млн. 18,9 тыс. тонн пшеницы на сумму $272,6 млн. Основным поставщиком муки и пшеницы на таджикский рынок остается Казахстан.

По данным источника, к настоящему времени, более 90% внутренних потребностей Таджикистана в муке удовлетворяется за счет отечественного производства. В стране существенно увеличился объем переработки зерновых, особенно пшеницы, что привело к снижению импорта муки.

По данным министерства сельского хозяйства Таджикистана, свыше 1,2 млн. тонн зерновых, в том числе свыше 765,2 тыс. тонн пшеницы произведено в Таджикистане к началу декабря прошлого года.

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