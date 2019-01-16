Таджикистан и Украина обсудили сотрудничество в сталеварной отрасли

Временный поверенный в делах Украины в Республике Таджикистан Виктор Семенов в сопровождении дипломатов посольства посетили Государственное унитарное предприятие ТАЛКО, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Как сообщили в посольстве Украины в Таджикистане, в ходе указанной поездки украинские дипломаты ознакомились с работой Таджикского алюминиевого завода, а также посетили музей при заводе ТАЛКО.

Во время встреч Временного поверенного в делах Украины Виктора Семенова с руководителями структурных подразделений завода ТАЛКО были обсуждены вопросы расширения и перспектив сотрудничества Украины и Республики Таджикистан в сталеварной отрасли.

Стороны договорились поддерживать конструктивный диалог по широкому спектру вопросов, представляющих для украинской и таджикской стороны взаимный интерес.

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