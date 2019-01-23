Таджикистан выручил за экспорт электроэнергии $77 млн

Сумма экспорта таджикской электроэнергии в прошлом году составила около 77 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Как сообщили в агентстве по статистике страны, этот показатель на 23,5 миллиона долларов или на 44,1 процента больше показателя 2017 года,

В импортном разделе официальной статистики отсутствует отдельная глава об объемах экспорта электроэнергии и лишь указывается сумма ее продажи за рубеж. Основными покупателями таджикской электроэнергии стали Афганистан и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев прошлого года только в Узбекистан было экспортировано порядка 1,5 миллиарда кВт/ч таджикской электроэнергии.

По данным энергетического сектора страны, в январе-декабре 2018 года в республике произведено 19 миллиардов 708,3 миллиона кВт/ч электроэнергии, что на 8,8 процента больше, чем в 2017 году.

Порядка 18 миллиардов 361 миллиона кВт/ч произведенной стране электроэнергии приходится на гидростанции. Свыше 1,3 миллиарда кВт/ч произведено тепловыми электростанциями.

Производство электроэнергии на гидростанциях возросло на 7,2 процента по сравнению с показателями 2017 года. Объем электроэнергии, производимой ТЭЦ возрос на 37,4 процента.

По данным энергосектора страны, увеличению производства электроэнергии в текущем году, также способствовал пуск первого агрегата Рогунской ГЭС.

Начиная, со второй половины ноября прошлого года указанная гидростанция вырабатывает порядка 2-2,5 миллиона кВт/ч электроэнергии в сутки