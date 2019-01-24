В Таджикистане за 2018 год произвели около 24 тыс. тонн нефтепродуктов

Объем производства нефтепродуктов в Таджикистане является незначительным на фоне объема импорта нефтепродуктов из-за рубежа, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Как в министерстве энергетики и водных ресурсов страны, в 2018 году в стране добыто около 24 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 2,4 процента больше показателя 2017 года.

По данным источника, за указанный период производство бензина внутри страны составило около 932 тонн. Показатели производства дизельного топлива составили более 17,1 тысячи тонн.

Между тем, 446 тысяч тонн нефтепродуктов импортировал Таджикистан за весь 2018 год.

По данным профильных ведомств страны, за этот период всего импортировано 446 тысяч тонн нефтепродуктов на общую сумму 310,8 миллиона долларов. В среднем, стоимость одной тонны нефтепродуктов составила 696 долларов.

Показатели импорта нефтепродуктов в 2018 году превысили показатели 2017 года на 20,7 тысяч тонн, а по стоимости – на 44,9 миллиона долларов.

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия. Также нефтепродукты в Таджикистан поставлялись из Туркменистана, Казахстана и других стран.

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