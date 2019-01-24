Казахстан, Турция, Узбекистан и Афганистан – основные партнеры Таджикистана по экспорту

24 января 2019 20:45 (UTC+04:00)

Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров в 2018 году стали Казахстан, Турция, Узбекистан и Афганистан, передает Trend со ссылкой на информагентство "Авеста".

По данным Агентства по статистике страны, в экспорте товаров на долю Казахстана приходится 27,9% от общего объема экспорта.

Этот показатель с Турцией составляет 25,8%. В эти страны, в основном экспортируются товары цветной металлургии - первичный алюминий и хлопок-волокно.

Всего, в январе-декабре прошлого года сумма экспорта товаров в Казахстан составила около $300 млн., в то время, как сумма импорта за указанный период составила свыше $536,5 млн.

Объем товарооборота с Турцией в отчетный период составил более $401,4 млн. Из них более $276,5 млн. составил экспорт товаров и более $124,9 млн. импорт различной продукции.

Значительное превышение экспорта над импортом в торговых операциях с Турцией составляет $151,6 млн.

В список основных экспортируемых товаров за рубеж входят: первичный алюминий, хлопок-волокно, драгоценные металлы и сухофрукты.

Импорт товаров в Таджикистан осуществлялся из России - 30,7% от общего объема импорта, Казахстана - 17% и Китая - 18,9%,.

В январе-декабре 2018 года сумма экспорта товаров составила $1 млрд. 73 млн., а импорт сложился в размере $3 млрд. 149,6 млн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Докладчик ООН посетит Турцию для оценки расследования дела Хашкаджи
В мире 20:17
Вице-президент ПАСЕ: Очень сложно переоценить роль Турции в борьбе с терроризмом
Политика 19:58
Индия создаст семеноводческое хозяйство в Узбекистане
Узбекистан 17:55
Что препятствует наращиванию производства яиц в Азербайджане?
Бизнес 17:47
Турция разрешила импорт азербайджанского лука
Бизнес 17:01
Таможенная служба России откроет представительство в Азербайджане
Бизнес 16:43
Лента новостей
В Азербайджане предлагается проводить собеседования для желающих обучаться на иностранном языке
Общество 21:09
Азербайджан является для Латвии важным партнером - министр
Политика 20:59
Минтруда Азербайджана о важности трудового договора как основной гарантии права на соцзащиту
Финансы 20:53
В Нью-Йорке пентхаус продали за рекордные $238 млн
США 20:52
Более 10 сотрудников Бакинской городской прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности (ФОТО)
Общество 20:43
Министр обороны Венесуэлы заявил, что в стране происходит госпереворот
Другие страны 20:30
Региональный президент о ходе работ в рамках «Шах Дениз-2»
Энергетика 20:17
Докладчик ООН посетит Турцию для оценки расследования дела Хашкаджи
В мире 20:17
Встреча в Давосе может повысить у руководителя Армении чувство ответственности - политолог
Политика 20:05