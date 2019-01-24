Казахстан, Турция, Узбекистан и Афганистан – основные партнеры Таджикистана по экспорту

Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров в 2018 году стали Казахстан, Турция, Узбекистан и Афганистан, передает Trend со ссылкой на информагентство "Авеста".

По данным Агентства по статистике страны, в экспорте товаров на долю Казахстана приходится 27,9% от общего объема экспорта.

Этот показатель с Турцией составляет 25,8%. В эти страны, в основном экспортируются товары цветной металлургии - первичный алюминий и хлопок-волокно.

Всего, в январе-декабре прошлого года сумма экспорта товаров в Казахстан составила около $300 млн., в то время, как сумма импорта за указанный период составила свыше $536,5 млн.

Объем товарооборота с Турцией в отчетный период составил более $401,4 млн. Из них более $276,5 млн. составил экспорт товаров и более $124,9 млн. импорт различной продукции.

Значительное превышение экспорта над импортом в торговых операциях с Турцией составляет $151,6 млн.

В список основных экспортируемых товаров за рубеж входят: первичный алюминий, хлопок-волокно, драгоценные металлы и сухофрукты.

Импорт товаров в Таджикистан осуществлялся из России - 30,7% от общего объема импорта, Казахстана - 17% и Китая - 18,9%,.

В январе-декабре 2018 года сумма экспорта товаров составила $1 млрд. 73 млн., а импорт сложился в размере $3 млрд. 149,6 млн.

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