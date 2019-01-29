В Таджикистане произведен рекордный объем электроэнергии

Общий долг госэнергохолдинга «Баркип точик» по итогам 2018 года составил 22,9 миллиарда сомони. Об этом на пресс-конференции в Душанбе заявил первый заместитель председателя «Барки точик» Мадумар Асозода, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Накануне в Душанбе состоялась встреча руководства министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана с журналистами, на которой присутствовал представитель госэнергохолдинга.

По словам М.Асозода, 4,4 миллиарда сомони из указанной суммы долга составляют кредиты. Сумма долга по соглашениям для реализации инвестиционных проектов составляет 18,5 миллиарда сомони.

Мадумар Асозода заверил, что финансовое состояние «Барки точик улучшается за счет увеличения объемов производства и импорта электроэнергии, а также за счет улучшения ситуации со сбором средств с потребителей электроэнергии.

Как отметил министр энергетики и водных ресурсов РТ Усмонали Усмонзода, «Барки точик» постепенно сокращает свою задолженность по налогам. По словам министра, из 300 миллионов сомони долга по налогам госэнергохолдинга по итогам прошлого года осталось выплатить 60 миллионов сомони, которые будут погашены в этом году.

«Ранее зарплата сотрудников «Барки точик» задерживалась по 6-7 месяцев. Сейчас этого нет. Постепенно решаются вопросы с задолженностью перед Сангтудинскими ГЭС 1 и 2», – сообщил глава Минэнерго.

По его данным, впервые в Таджикистане в 2018 году было произведено 19 742,7 миллиарда киловатт в час электроэнергии, что больше на 1 628,5 миллиарда киловатт в час по сравнению с 2017 годом.

«Самый высокий показатель производства электроэнергии в Таджикистане был зафиксирован в 1988 году. Тогда в стране было произведено 18,6 миллиарда киловатт в час электроэнергии», – отметил Усмонали Усмонзода.

Что касается объема экспорта электроэнергии, то, по словам министра, в 2018 году Таджикистан экспортировал 2,406 миллиарда киловатт в час, что на 1 130,7 миллиарда киловатт больше показателя экспорта за 2017 год.

Официальный курс на 29 января составляет 9,42 TJS/USD.

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