На севере Таджикистана планируется открыть нефтегазоносное месторождение

На севере Таджикистана в этом году планируется открыть нефтегазоносное месторождение – «Махрам 17». Об этом сообщил накануне на пресс-конференции министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода, передает Trend со ссылкой на Avesta.

По его словам, в рамках этого проекта планируется пробурить скважину глубиной до отметки 4,5 тысячи метров. Указанные работы выполняются отечественной компанией «Сугд нефтегаз».

Министр также сообщил о нефтегазовом проекте «Бохтар» на юге страны, где совместно работают китайская компания CNPC и французская Total.

«Ими (компаниями) завершены исследования участков, и идет выбор точки для начала бурения. После выбора точки, начнутся непосредственные работы по бурению скважины», – отметил он.

По словам первого заместителя министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Султона Рахимзода, нефтегазовые компании активизируют работу по поиску углеводородов в Таджикистане в условиях роста стоимости нефти на мировом рынке. Цены на нефть с прошлого года стали расти, и, следовательно, повышается интерес нефтегазовых компаний к поиску углеводородов, в том числе в Таджикистане.

По словам Рахимзода, существующие показатели нефтегазовой отрасли Таджикистана не удовлетворительные, так как, добываемые в стране углеводороды покрывают всего около 5 процентов потребностей страны в нефтепродуктах.

Между тем объем производства нефтепродуктов в Таджикистане является незначительным на фоне объема импорта нефтепродуктов из-за рубежа.

В 2018 году в стране добыто около 24 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 2,4 процента больше показателя 2017 года.

За указанный период производство бензина внутри страны составило около 932 тонн. Показатели производства дизельного топлива составили более 17,1 тысячи тонн.

Между тем, по данным профильных ведомств Таджикистан в 2018 году импортировал 446 тысяч тонн нефтепродуктов на общую сумму 310,8 миллиона долларов. В среднем, стоимость одной тонны нефтепродуктов составила 696 долларов.

Показатели импорта нефтепродуктов в 2018 году превысили показатели 2017 года на 20,7 тысячи тонн, а по стоимости – на 44,9 миллиона долларов.

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия. Также нефтепродукты в Таджикистан поставлялись из Туркменистана, Казахстана и других стран.

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