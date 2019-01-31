В Таджикистане определены запасы 400 месторождений полезных ископаемых

31 января 2019 10:04 (UTC+04:00)

В Таджикистане определены запасы 400 различных месторождений полезных ископаемых, разработка которых способствует достижению цели по индустриализации страны. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Душанбе начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Илхомджон Оймухаммадзода, передает Trend со ссылкой на Avesta.

По его словам, к настоящему времени определены запасы полезных ископаемых месторождений. Сюда входят драгоценные металлы, строительные материалы, сырье для черной металлургии и много другое.

«Необходимо изучить накопленные материалы, и определить направления для развития в среднесрочной перспективе, то есть в ближайшие пять лет. К примеру, многие виды стройматериалов импортируются в страну из-за рубежа, хотя сырья для их производства внутри страны предостаточно», – отметил глава «Таджикглавгеологии».

По словам начальника геологического отдела Главного управления геологии Собира Бобоева, отечественные и иностранные инвесторы проявляют немалый интерес к сфере геологии.

«К примеру, в прошлом году на изучение и проведение геологоразведочных работ привлечено свыше 30 миллионов сомони (3,1 миллиона долларов) отечественных и зарубежных инвестиций», – отметил С.Бобоев.

По его словам, в настоящее время, запасы твердых полезных ископаемых подсчитываются в процессе геологоразведочных работ, с целью их изучения для дальнейшего промышленного освоения.

«К примеру, есть договоренность с рядом компаний о проведении геологических исследований для определения запасов мрамора в трех местах (месторождениях, залежах). Запасов мрамора в республике предостаточно. Данный вид стройматериала используется в различных отраслях. В частности, мраморный порошок используют для производства лакокрасочных изделий», – подчеркнул он.

По данным Главного управления геологии, республика обладает достаточно большими запасами мрамора. По предварительным подсчетам объем запасов мрамора в стране составляет свыше 5 миллионов кубометров. В настоящее время производством данного строительного материала занимаются пять предприятий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На севере Таджикистана планируется открыть нефтегазоносное месторождение
Таджикистан 30 января 09:54
В Таджикистане произведен рекордный объем электроэнергии
Таджикистан 29 января 09:45
МВД России сообщило о готовящейся боевиками ИГ провокации у границ Таджикистана
Россия 28 января 17:33
Презентация достижений Таджикистана в Баку
Таджикистан 28 января 13:31
В Таджикистане произведено около 2 млн. тонн угля
Таджикистан 28 января 09:48
Таджикистан импортировал из стран ШОС товары на сумму свыше $2,3 млрд
Таджикистан 26 января 09:54
Лента новостей
Узбекистан планирует сотрудничество с Саудовской Аравией в текстильной отрасли
Узбекистан 11:20
Законодатели США внесли новую резолюцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияда в Йемене
США 11:12
Азербайджан и Германия значительно увеличили товарооборот
Бизнес 11:07
Чижов заявил, что Россия и ЕС адаптируют соглашение о сотрудничестве после Brexit
Россия 11:07
На северо-востоке Китая взрыв в отеле унес жизни двух человек
Китай 11:00
В Турции будут собраны пластиковые и стеклянные бутылки – министр
Турция 10:59
В Госдепе считают, что США должны иметь современные ядерные силы
США 10:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:55
Британия и Чили договорились о непрерывности торговли после Brexit
Европа 10:49