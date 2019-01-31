В Таджикистане определены запасы 400 месторождений полезных ископаемых

В Таджикистане определены запасы 400 различных месторождений полезных ископаемых, разработка которых способствует достижению цели по индустриализации страны. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Душанбе начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Илхомджон Оймухаммадзода, передает Trend со ссылкой на Avesta.

По его словам, к настоящему времени определены запасы полезных ископаемых месторождений. Сюда входят драгоценные металлы, строительные материалы, сырье для черной металлургии и много другое.

«Необходимо изучить накопленные материалы, и определить направления для развития в среднесрочной перспективе, то есть в ближайшие пять лет. К примеру, многие виды стройматериалов импортируются в страну из-за рубежа, хотя сырья для их производства внутри страны предостаточно», – отметил глава «Таджикглавгеологии».

По словам начальника геологического отдела Главного управления геологии Собира Бобоева, отечественные и иностранные инвесторы проявляют немалый интерес к сфере геологии.

«К примеру, в прошлом году на изучение и проведение геологоразведочных работ привлечено свыше 30 миллионов сомони (3,1 миллиона долларов) отечественных и зарубежных инвестиций», – отметил С.Бобоев.

По его словам, в настоящее время, запасы твердых полезных ископаемых подсчитываются в процессе геологоразведочных работ, с целью их изучения для дальнейшего промышленного освоения.

«К примеру, есть договоренность с рядом компаний о проведении геологических исследований для определения запасов мрамора в трех местах (месторождениях, залежах). Запасов мрамора в республике предостаточно. Данный вид стройматериала используется в различных отраслях. В частности, мраморный порошок используют для производства лакокрасочных изделий», – подчеркнул он.

По данным Главного управления геологии, республика обладает достаточно большими запасами мрамора. По предварительным подсчетам объем запасов мрамора в стране составляет свыше 5 миллионов кубометров. В настоящее время производством данного строительного материала занимаются пять предприятий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.