Объем годового экспорта товаров в Таджикистане меньше объема внешнего долга страны

Объем годового экспорт товаров из Таджикистана более чем в два с половиной раза меньше объема внешнего долга страны, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Как сообщили в агентстве по статистике страны, общая сумма экспорта товаров в прошлом году составила $1 млрд. 73,3 млн.

По данным министерства финансов республики, общий объем внешнего долга Таджикистана на начало текущего года составил $2 млрд. 924,2 млн.

В отличие от внешнего долга, показатели экспорта товаров из республики стремительно снижаются. К примеру, в прошлом году экспорт товаров по сравнению с показателями 2017 года снизился на 10,4%, или на $124,4 млн.

На этом фоне республика продолжает привлекать больше кредитов. По данным Минфина, в прошлом году подписано 12 кредитных и грантовых соглашений на сумму $402,6 млн. Более $251,1 млн., или 62,5% из указанной суммы приходится на грантовые средства. Сумма кредитных средств составляет $120,2 млн.

Ранее сообщалось, что свыше $776 млн. внешних заимствований планирует привлечь правительство Таджикистана в ближайшие три года (2019-2021гг).

Эти средства планируется направить на развитие приоритетных направлений национальной экономики, в том числе транспортные коммуникации – 43 проекта, сельское хозяйство и мелиорация – 10, энергетика и промышленность – 27, здравоохранения -5 и другое.

На вышеназванную сумму подразумевается реализовать 134 проекта, часть из которых находится на стадии реализации.

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