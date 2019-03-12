Таджикистан намерен обложить налогами Google и Facebook

Министерство финансов Таджикистана подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, который предполагает регистрацию и налогообложение иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги физическим лицам в республике. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Душанбе начальник управления по усовершенствованию налогового законодательства Налогового комитета при правительстве РТ Завкибек Шодиён, передает Trend со ссылкой на информагентство "Авеста".

По его словам, к настоящему времени проект документа проходит согласования с профильными ведомствами республики, после чего будет предложен правительству республики на рассмотрение.

По словам Шодиена, подготовленные поправки в Налоговый кодекс предоставляют возможность облагать НДС иностранные компании, оказывающие электронные услуги гражданам Таджикистана, но при этом находящиеся за пределами республики.

«Проект предполагает налогообложения именно электронных услуг, а не товаров, так как поступающие к нам товары облагаются налогами при пресечении границы таможенными органами. Иностранным компаниям предоставляется возможность добровольной регистрации в налоговых органах Таджикистана и обеспечить оплату НДС за оказываемые физическим лицам в республике услуги», – отметил чиновник.

По словам Шодиёна, иностранные компании будут регистрироваться и предоставлять декларации в электронном виде. «Не обязательно, чтобы они имели свое представительство в Таджикистане», – сказал он.

Представитель Налогового комитета при этом сказал, что не готовь на данный момент говорить о технических моментах вопроса, отметив, что возможность налогообложения иностранных компаний появится после принятия поправок в Налоговый кодекс.

«Если откажутся от регистрации и оплаты налога, будем действовать в соответствии с законодательством», – добавил он.

Шодиён отметил, что по действующему Налоговому кодексу, если иностранная компания оказывает электронные услуги на территории республики на сумму более 1 млн. сомони, то должна регистрироваться в налоговых органах страны. «К сожалению, таких компаний пока не зарегистрировано», – сказал он.

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