Таджикистан за два месяца экспортировал цемент на сумму свыше $7,6 млн.

13 марта 2019 12:56 (UTC+04:00)

Суммарная стоимость экспорта таджикского цемента за рубеж за первые два месяца текущего года увеличилась на три процента, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Как сообщили в таможенной службе республики, сумма экспорта цемента за два месяца этого года составила свыше $7,6 млн., что на $190 тыс., больше показателя января-февраля прошлого года.

По данным источника, за указанный период экспортировано свыше 182 тыс. тонн цемента, что на 145 тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Данный вид стройматериала в основном экспортирован в Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.

Напомним, что Таджикистан увеличил экспорт цемента за рубеж в 2018 году. Объем экспорта цемента по итогам 2018 года составил 1 млн. 437,4 тыс. тонн на сумму $65,4 млн.

Этот показатель в 2017 году составлял 970,1 тыс. тонн на сумму $45,9 млн.

В 2018 году предприятиями отрасли Таджикистана произведено свыше 3 млн. 844,2 тыс. тонн цемента, что больше по сравнению с 2017 годом на 23,3 процента.

Производством цемента на данный момент занимаются 13 предприятий, годовая мощность которых оценивается в 4,7 млн. тонн продукции.

Несмотря на ежегодное увеличение объема экспорта цемента, Таджикистан все же импортирует данный вид стройматериала. В страну ввозится «белый цемент», который не производится в республике.

В прошлом году было импортировано 39 тыс. тонн цемента на сумму свыше $4,4 млн.

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