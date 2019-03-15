Объем внешней торговли Таджикистана снизился на $32 млн.

На сумму около 600 миллионов долларов наторговал Таджикистан с зарубежными странами за первые два месяца текущего года, передает Trend со ссылкой на Avesta.

По статистическим данным, в январе-феврале этого года сумма внешнеторгового оборота составила 597 миллионов долларов, что на 32 миллиона долларов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным источника, сумма экспорта за этот период составила более 120 миллионов, что на 22 процента меньше показателя экспорта за аналогичный период прошлого года. Экспорт продукции в январе-феврале 2018 года произведен на сумму 154 миллиона долларов.

Объем импорта товаров за этот период составил 477 миллионов долларов. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 475 миллионов долларов.

Главным торговым партнером Таджикистана в январе-феврале этого года являлась Россия: объем таджикско-российского товарооборота составил 155 миллионов долларов.

С Казахстаном за два месяца нынешнего года Таджикистан наторговал на 125 миллионов долларов, с Китаем – 80 миллионов долларов.

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