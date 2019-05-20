В Таджикистане осужденные за участие в ИГ устроили бунт в тюрьме

20 мая 2019 08:06 (UTC+04:00)

Заключенные, осужденные за членство в "Исламском государстве", ночью в воскресенье захватили и убили троих надзирателей в колонии возле Душанбе, сообщает пресс-служба минюста Таджикистана, к которому относится главное управление исправительных учреждений, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что бунт произошел в колонии строго режима в городе Вахдат, что в 15 километрах юго-восточнее Душанбе.

"В беспорядках, возникших примерно в 20.30 местного времени, группа заключенных, примерно 30 человек, отбывающих наказание за членство в "Исламском государстве", вооруженные ножами и другими острыми предметами, захватили в заложники трех тюремных надзирателей и убили их, потребовав своего освобождения", - говорится в сообщении.

Среди бунтовщиков также есть жертвы, но их точное число минюст не сообщает.

"В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение. На требования сотрудников колонии соблюдать правопорядок взбунтовавшиеся заключённые не подчинились. Преступники с использованием ножей и других острых предметов напали на сотрудников, ранив ещё несколько из них. Со стороны администрации колонии были приняты решительные меры по стабилизации ситуации и во время наведения порядка среди опасных преступников были человеческие жертвы", - говорится в сообщении министерства юстиции.

Минюст отмечает, что в настоящее время ситуация в вахдатской колонии стабильная и взята под контроль, следственные органы продолжают расследование данного факта.

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