Президент Турции посетит Душанбе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с рабочим визитом посетит Душанбе, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Он примет участие в работе пятого саммита Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет 14-15 июня в Душанбе при участии президентов России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Бангладеш и Шри-Ланки, а также главы правительства Афганистана Абдуллы Абдуллы.

В ходе пребывания президента Турции в Душанбе запланирована его отдельная встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Согласно сообщению источника, темой душанбинского саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии станет «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион».

СВМДА - международный форум, созданный для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяет 27 государств. Еще 8 государств и 5 международных организаций имеют статус наблюдателей.

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