Душанбе и Вашингтон обсудили позиции по вопросу афганского примирения

28 июня 2019 10:29 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 27 июня в столичном Дворце нации встретился со специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, передает Trend со ссылкой на News.tj.

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Соединенных Штатов Америки.

«Прилагая совместные усилия, мы можем содействовать обеспечению стабильности, мира и прогресса в Афганистане», - заявил Эмомали Рахмон.

Залмай Халилзад, поддержав устойчивую позицию Таджикистана в решении политической ситуации в Афганистане, высоко оценил роль и вклад республики в поддержку безопасности и стабильности в этой стране и в Центрально-азиатском регионе.

Он также от имени руководства администрации Соединенных Штатов выразил благодарность Эмомали Рахмону, как инициативному руководителю за созидательные усилия.

В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросам дальнейшего укрепления охраны таджикско-афганской границы, последовательным усилиям по вопросам совместной борьбы с угрозами современности: терроризмом, экстремизмом, радикализмом, незаконным оборотом наркотиков.

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