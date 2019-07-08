Членов правительства Таджикистана призвали на военные сборы

Сборы прошли в открытом в феврале прошлого года автоматизированном центре управления Вооруженными силами республики и на учебном полигоне Фахрабад Хатлонской области, сообщает Trend со ссылкой на News.tj.

Перед участниками военных сборов выступили секретарь Совбеза Махмадали Ватанзода и министр обороны Шерали Мирзо.

В своих выступлениях они отметили, что «в условиях дестабилизации, которые происходят в некоторых странах мира и региона, каждый гражданин страны, в том числе, члены правительства Таджикистана, должны знать, как поступить во время возникновения конфликтов и вооруженных противостояний».

В рамках сбора члены правительства на территории учебного полигона Фахрабад ознакомились с вооружением и техникой, которые находятся на балансе Вооруженных сил страны, а также стреляли по мишеням из пистолетов и автоматов.

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