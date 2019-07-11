Таджикистан с официальным визитом посетит премьер-министр Южной Кореи

11 июля 2019 10:05 (UTC+04:00)

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён с 15 по 17 июля 2019 года совершит официальный визит в Таджикистан, передает Trend cо ссылкой на News.tj.

Он приедет в республику по приглашению премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода, сообщает департамент информации МИД РТ.

В рамках визита премьер-министра Республики Корея примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По данным МИД, состоятся также переговоры правительственных делегаций и встреча главы корейской делегации с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали.

В ходе предстоящих переговоров в Душанбе будут обсуждены вопросы двустороннего таджикско-южнокорейского сотрудничества в различных сферах, состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

По итогам визита будет подписано несколько соглашений.

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