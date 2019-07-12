Эмомали Рахмон пригласил казахских инвесторов в Таджикистан

12 июля 2019 09:53 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 11 июля принял премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина, который приехал в Душанбе с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на News.tj.

Эмомали Рахмон в начале встречи напомнил о плодотворной встрече с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в рамках Саммита совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии в июне, и подчеркнул, что каждая беседа и встреча высокого уровня способствует развитию сотрудничества и дружбы двух государств, сообщает пресс-служба главы государства.

Аскар Мамин выразил благодарность главе республики за теплый и искренний прием официальной делегации Казахстана и расценил, как удачные, результаты своей официальной поездки в Таджикистан.

Стороны выразили удовлетворение ростом объема внешней торговли и отметили важность полного использования имеющихся возможностей и ресурсов, в том числе в рамках работы Межправительственной комиссии двух стран по экономическому сотрудничеству для дальнейшего улучшения показателей товарооборота.

На встрече также был рассмотрен вопрос привлечения прямых инвестиций в экономику государств, укрепления деятельности Рабочего совета и эффективного использования арены двусторонних встреч и переговоров на всех уровнях для реализации планов в этом направлении.

Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан готов предложить инвесторам Казахстана ряд перспективных проектов, в том числе в агропромышленных отраслях, сфере энергетики, легкой промышленности, переработки полезных ископаемых, транспорта и коммуникаций.

Кроме этого, были рассмотрены конструктивные идеи по развитию и расширению сотрудничества в водно-энергетических сферах, топливно-энергетическом комплексе, льготному использованию железных и автомобильных дорог, морских путей Казахстана для выхода в третью страну и перевозки товаров и продукции, создания совместных предприятий по производству муки и хлебобулочной продукции.

Рахмон и Мамин обсудили также вопросы двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Казахстана в региональном и международном масштабе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан занимает первое место в Центральной Азии по обороту безналичных платежей
Финансы 11 июля 16:55
Президент Кыргызстана встретился с представителями крупного бизнеса Швейцарии
Кыргызстан 11 июля 10:10
Таджикистан с официальным визитом посетит премьер-министр Южной Кореи
Таджикистан 11 июля 10:05
Узбекистан построит в Таджикистане металлообрабатывающий завод
Бизнес 9 июля 11:23
UzAuto Motors рассказал о поставках автомобилей в Азербайджан (Эксклюзив)
Бизнес 9 июля 11:17
В Кыргызстан с визитом прибыл главный технический советник института окружающей среды Финляндии А.Мякель
Кыргызстан 9 июля 09:25
Лента новостей
Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о краже с ее счетов $32 млн
Другие страны 10:09
КТК-Казахстан закупает электромонтажные материалы
Тендеры 10:08
Азербайджанский банк сократил чистую прибыль на 43%
Бизнес 10:07
Израильский стартап "вышел на тропу войны" с Илоном Маском
Израиль 09:57
Обнаружены новые очаги наводнений на Большом Кавказе - Академия наук
Общество 09:51
Я поражен красотой Кыргызстана, здесь можно снимать фильмы Болливуда – посол Индии в Кыргызстане
Кыргызстан 09:51
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск относительно спокойно
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний
Другие страны 09:44
Узбекистан увеличил производство грузовиков в 4 раза
Бизнес 09:43