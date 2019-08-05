Таджикистан и Кувейт обсудили военное и культурное сотрудничество

Посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзода встретился с генеральным секретарем Национального совета по культуре, литературе и искусства страны пребывания Комил Сулаймоном аль-Абдуджамилем, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Как сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на Департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения Дней культуры Кувейта в РТ.

Также обсуждены возможности взаимного обмена визитами творческих коллективов двух стран и другие вопросы представляющие взаимный интерес.

Также посол Таджикистана Зубайдулло Зубайдзода провел встречу с начальником Штаба армии Кувейта Мухаммадом Халидом Аль-Хузаром.

На встрече были обсуждены вопросы налаживания военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Собеседники отметили необходимость организации взаимных визитов военных делегаций сторон и обмена опытом в военной сфере.

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