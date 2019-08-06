Германия выделит Таджикистану миллионы евро для возведения ГЭС в ГБАО

Таджикистан и Германия подписали соглашения о финансовом сотрудничестве на 2017-2019 годы. Общая сумма данного соглашения составляет 27 млн. евро, передает Trend со ссылкой на News.tj.

Средства будут направлены на реализацию проектов «Усиление развития сельских районов за счет использования адаптированных земель и снижения риска стихийных бедствий» и на возведение «ГЭС Себзор», сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли страны.

Гидроэлектростанцию «Себзор» возводят на реке Шохдара в Горно-Бадахшанской автономной области. На малой ГЭС мощностью 10 МВт планируется производить до 60 млн. кВт/ч в год.

Cтарт ее строительству еще летом 2015 года дал президент республики Эмомали Рахмон.

В настоящее время строительные работы ведутся при поддержке правительства компанией «Памир Энерджи», которая занимается управлением электроэнергетических сетей ГБАО.

Общая стоимость проекта оценивается в $36,8 млн.

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