В Анкаре обсудили сотрудничество Таджикистана и Турции

В Анкаре начало свою работу очередное заседание Совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Турции по экономическому сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на News.tj.

Таджикскую делегацию возглавил сопредседатель комиссии, министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозода. В ходе заседания рабочие группы двух сторон рассмотрели пути дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, сообщает департамент информации МИД РТ.

Министр экономического развития и торговли нашей страны в рамках данного заседания ознакомился с Инновационным технологическим парком города Анкары, где обменялся мнениями с руководством Парка о возможности дальнейшего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

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