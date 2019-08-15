В Таджикистане начался сбор хлопка

По традиции первыми к сбору хлопка приступают дехкане Хатлонсокой области, из-за климатических условий хлопкоробы Гиссарской долины и Согда начинают кампанию позже, передает Trend со ссылкой на News.tj.

В нынешнем году хлопчатником засеяно 187 тыс. га, что на 1,7 тыс. га больше, чем в 2018 году, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В прошлом году в Таджикистане было собрано свыше 300 тыс. тонн хлопка. Это на 22,3% меньше, чем в 2017 году. В связи с этим правительство поручило местным властям увеличить площади под хлопок.

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