Таджикистан нарастил экспорт электроэнергии

Таджикистан за семь месяцев текущего года продал электроэнергию в соседние страны на сумму свыше $58 млн, увеличив экспорт на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Fergana.

За аналогичный период 2018 года электроэнергии было продано на $46,4 млн. Таджикская электроэнергия была поставлена Афганистану, Кыргызстану и Узбекистану, однако объемы перетоков в каждую из этих стран не раскрываются.

Ранее сообщалось, что общий объем экспортированной за первое полугодие электроэнергии достиг 1,257 млрд киловатт-часов, что на 314,2 млн киловатт-часов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С начала текущего года в стране произведено более 12,2 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В частности, гидростанциями выработано более 11,3 млн киловатт-часов электроэнергии, остальные 900 млн киловатт выработали ТЭЦ республики.

По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, в 2018 году за пределы страны поставлено более 2,4 млрд киловатт-часов электроэнергии. За счет экспорта электроэнергии республика выручила около $77 млн.

Экспортом электроэнергии за рубеж в Таджикистане занимается госэнергохолдинг «Барки точик», который является крупнейшим убыточным государственным предприятием в республике. По данным на конец января 2019 года, задолженность «Барки точик» перед кредиторами превысила 22,9 млрд сомони ($2,4 млрд). В свою очередь потребители должны были предприятию на начало года почти 2,31 млрд сомони ($244,6 млн), из них долги населения составляют 956,8 млн сомони ($101,3 млн).

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