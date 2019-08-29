Главу компании Alibaba Group Джека Ма пригласили в Таджикистан

Посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода принял участие на торжественной церемонии открытия Выставки Smart China Expo-2019, которая состоялась 26-29 августа сего года в китайском городе Чунцин, передает Trend cо ссылкой на Avesta.tj.

Как сообщает посольство Таджикистана в Китае, настоящая выставка совместно организована ЦК КПК и Госсоветом Китая, городским Народным правительством Чунцина, министерством науки и техники, министерством промышленности и информационных технологий, китайской Академией наук, Китайской инженерной академией и Китайской ассоциацией науки и техники.

Smart China Expo-2019 сосредоточится на центральной теме интеллектуальных технологий и проведет ряд мероприятий, включая конференции, выставки, конкурсы и форумы.

На церемонии открытия выставки приняли участие высокопоставленные представители соответствующих структур иностранных государств, руководящие органы Китая, послы иностранных государств, а также представители международных организаций, аккредитованные в Пекине.

В рамках своего визита посол Таджикистана в Китае Парвиз Давлатзода также провел встречу с заместителем мэра города Чунцин Пан Йичин, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества Таджикистана и Чунцин в разных сферах.

Было отмечено, что Чунцин- это крупнейший город Китая. По разным данным в нем в настоящее время проживает до 32 миллионов человек. Город развивается быстрыми темпами и сегодня в рейтинге самых развитых городов Китая занимает достойное место.

На переговорах Парвиза Давлатзода с Пан Йичин, состоявшихся в дружественной и конструктивной атмосфере, стороны отметили большой потенциал сотрудничества Таджикистана и Чунцин.

В ходе своего участия на выставке посол Таджикистана в КНР также встретился с известным китайским предпринимателем, основателем и председателем Совета директоров компании Alibaba Group Джеком Ма и пригласил его посетить Таджикистан для установления сотрудничества.

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