Таджикистан и Малайзия обсудили перспективы сотрудничества

Вопросы развития сотрудничества Таджикистана и Малайзии по всем перспективным направлениям обсуждены накануне в Куала-Лумпуре, сообщает Trend со ссылкой на Avesta.Tj.

Посол Таджикистана в Малайзии Ардашер Кодири встретился накануне с министром туризма, искусства и культуры страны пребывания Датук Мохамаддин Бин Кетапи.

Как сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана, в ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития двухстороннего сотрудничества.

В частности, обсуждены вопросы налаживания отношений между ответственными ведомствами двух стран.

Обсуждены также возможности организации визита министра туризма, искусства и культуры Малайзии в Таджикистан, сообщает МИД РТ.

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