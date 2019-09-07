Таджикистан нарастил выручку за экспорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - За январь-июль 2019 года общий объем выработанной электроэнергии в Таджикистане составил 12 миллиардов 239,1 миллиона кВт в час, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ИА REGNUM.

При этом в энергетическом центре страны отметили, что данный объем превышает показатель 2018 года за аналогичный период.

Гидроэлектростанции за указанный отрезок времени выработали 11 миллиардов 338,9 миллиона кВт в час электроэнергии, теплоэлектроцентрали — 900,2 миллиона кВт в час, а малые гидроэлектростанции — 10,3 миллиона кВт в час электроэнергии.

Сумма экспорта электроэнергии из Таджикистана в соседние Узбекистан, Афганистан и Киргизию за семь месяцев 2019 года составила 58 миллионов долларов — на 24,8 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что Таджикистан в 2019 году планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан до 1,6 миллиарда кВт в час каждую страну или 3,2 миллиарда кВт в час электроэнергии в общем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.