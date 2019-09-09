В Таджикистане состоялась церемония ввода в действие второго агрегата Рогунской гидроэлектростанции

Девятого сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в город Рогун для участия в церемонии ввода в действие второго агрегата Рогунской гидроэлектростанции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Во временном аэропорту строительной площадки «Рогун» Эмомали Рахмона встретили Премьер-министр страны Кохир Расулзода, Председатель города Душанбе Рустами Эмомали, директор Открытого акционерного общества «Рогунская гидроэлектростанция» Хайрулло Сафарзода и другие официальные лица.

Эмомали Рахмон в зале агрегатов в торжественной обстановке сдал в эксплуатацию второй агрегат Рогунской ГЭС.

Таким образом, 9 сентября 2019 года в истории государственности независимого Таджикистана произошло еще одно важное судьбоносное событие, и был сделан твердый шаг на пути достижения полной энергетической независимости.

После сдачи в эксплуатацию второго агрегата станции произведенная им электроэнергия также направлена в общую энергетическую систему.

Напомним, что 29 октября 2016 года с непосредственным участием Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона было положено начало строительства плотины Рогунской гидроэлектростанции

16 ноября 2018 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в торжественной обстановке запустил первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции и дал старт деятельности этого объекта.

В тот день Эмомали Рахмон в месте строительства Рогунской ГЭС сдал в эксплуатацию важный объект станции – 500 кВ высоковольтную линию электропередачи «Душанбе — Рогун» и Центр комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией Рогунской ГЭС с девятнадцатью единицами 500 кВ элегазовых устройств и четырьмя единицами 220 кВ.

После сдачи в эксплуатацию первого агрегата этого объекта, уже до сегодняшнего дня на станции произведено 570 млн киловатт/часов электроэнергии и переправлено в энергетическую систему страны.

Рогунская ГЭС является мощнейшим объектом в каскаде станций на реке Вахш и состоит из 6 агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 мегаватт. Рогунская ГЭС мощностью 3600 мегаватт (более 17 миллиардов киловатт/часов) станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе. Эта цифра превосходит производственную мощность Нурекской ГЭС в полтора раза.

Развитие сферы энергетики играет ключевую роль в устойчивом развитии экономики Таджикистана, особенно для осуществления четвертой национальной цели – ускоренной индустриализации страны.

После полной сдачи в эксплуатацию станции появится возможность для открытия десятков крупных и малых промышленных предприятий и тысяч новых рабочих мест.

Обеспечение энергетической независимости для Правительства страны является одной из стратегических целей, для ее достижения оно мобилизует все ресурсы и возможности.

С целью развития сферы энергетики при поддержке Правительства Республики Таджикистан в настоящее время продолжается реализация 12 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 16 млрд сомони, в их рамках до сегодняшнего дня освоено 7,6 млрд сомони.

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