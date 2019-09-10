В Таджикистане открыт санаторий по реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний

10 сентября 2019 11:47 (UTC+04:00)

В ходе своей рабочей поездки в Муминабадский район Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал официальный старт деятельности Государственного учреждения «Специализированный республиканский санаторий по реабилитации сердечно—сосудистых заболеваний», сообщает во вторник Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Как был проинформирован Глава государства, строительные работы на этом объекте начались в 2014 году и были проделаны на высоком качественном уровне, в соответствии с современными требованиями строительства.

Центр состоит из четырёх этажей, в нём расположены столовая, отделение детской реабилитации, отделение консилиума и диагностики, административная часть, регистратура, актовый зал на 130 посадочных мест, лечебно-реабилитационное отделение, отделение интенсивного лечения, зал спортивного лечения, отделение реабилитации взрослых, а также другие отделения по лечению и реабилитации.

В ходе ознакомления Эмомали Рахмона проинформировали, что на этом объекте имеется более 100 коек, в том числе 26 детских, в кабинетах созданы современные условия и возможности для лечения и реабилитации пациентов.

После осмотра и ознакомления с условиями Центра Эмомали Рахмон дал высокую оценку строительным работам и напутствовал медицинский персонал на хорошее и достойное обслуживание.

Необходимо особо отметить, что в Специализированном республиканском санатории по реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний также имеются спортивная площадка, а его окрестности красиво благоустроены.

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