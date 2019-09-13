Таджикистан будет экспортировать бутилированную воду «Сиёма» в ОАЭ

Ожидается, что в будущем Таджикистан будет экспортировать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, а также бутилированную воду, в частности, воду, производимую одной из таджикских компаний, — «Авесто групп», сообщает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Об этом шла речь в ходе встречи Председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Джамшеда Джумахонзода с Председателем ТПП Рас-эль-Хайма Мухаммедом Аль-Мусаббехом Аль-Наими в городе Рас-эль-Хайм (ОАЭ).

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы налаживания сотрудничества между ТПП Республики Таджикистан и ТПП Рас-эль-Хайма, межпалатных связей, торгово-экономического взаимодействия между частными секторами двух стран.

В ходе переговоров также обсуждались перспективы двусторонних экономических отношений, среди которых пути развития сотрудничества предпринимателей, создание совместных предприятий, привлечение частных инвестиций и передовых технологий в приоритетные отрасли таджикской экономики.

«Бесспорно, это послужит началом взаимовыгодного делового партнерства. О важности сближения Таджикистана с арабским миром свидетельствует расширяющийся процесс установления прямых контактов деловых кругов», — добавил Джамшед Джумахонзода.

Глава ТПП РТ обозначил реальные сферы сотрудничества, особо подчеркнув высокий потенциал формирования совместных предприятий в таких приоритетных отраслях, как разработка месторождений полезных ископаемых, энергетика, газо- и нефтедобыча, пищевая, легкая, перерабатывающая промышленность, транспорт, стройиндустрия, фармацевтика, производственная кооперация, информационные технологии, туризм, а также привлечение инвестиций в таджикскую экономику.

Стороны договорились предпринять конкретные шаги по активизации межпалатных и бизнес-связей, прежде всего, по обмену бизнес-миссиями, деловой информацией и выставочно-ярмарочной деятельности и с этой целью в ближайшем будущем подписать Меморандум о сотрудничестве.

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