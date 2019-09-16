В Таджикистане запущена станция очистки сточных вод, восстановленная за $8,8 млн

16 сентября 2019 11:29 (UTC+04:00)

В Таджикистане, в административном центре Согдийской области — городе Худжанд после восстановления запущена станция очистки сточных вод, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ИА "SugdNEWS".

Как сообщает представительство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), более 180 тысяч жителей Худжанда, второго по величине города в Таджикистане, будут иметь регулярный доступ к чистой питьевой воде и улучшенным услугам благодаря совместным инвестициям ЕБРР и Швейцарского государственного секретариата по экономическим связям (SECO) в размере 8,85 миллиона долларов.

По данным источника, с помощью своего вклада, эти два учреждения профинансировали восстановление станции очистки сточных вод, церемония запуска которой была проведена с участием заместителя председателя города Худжанд Хайрулло Гайбуллозода, а также представителей SECO и ЕБРР. Специальное оборудование для очистки сточных вод было передано Худжандскому предприятию водоснабжения.

«Программа реабилитации на станции очистки сточных вод городе Худжанд началась в конце 2018 года, и была направлена на решение ключевых вопросов модернизации и реабилитации. Она также включала замену канализационных коллекторов и труб, восстановление сети водоснабжения, установку специализированных счетчиков и другие существенные улучшения», — говорится в информации ЕБРР.

Вновь восстановленная станция поможет Худжандскому предприятию водоснабжения значительно улучшить качество воды, сбрасываемой в реку Сырдарья, что окажет положительное влияние на окружающую среду на местном и региональном уровне.

В целях поддержки инвестиций были предоставлены гранты технической поддержки от ЕБРР и SECO на общую сумму 1,4 миллиона долларов.

С 2004 года Швейцария выделила более 90 миллионов долларов на проекты в области улучшения водоснабжения, канализации и обращения с твердыми отходами по всему Таджикистану. В течение этого периода, более полумиллиона человек получили доступ к недорогой и чистой питьевой воде в сельских и городских районах страны.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал почти 691 миллион евро в 128 проектов в различных секторах экономики Таджикистана.

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