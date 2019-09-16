В Таджикистан состоялась мониторинговая миссия Проектного блока ЕФСР

БАКУ /Trend/ - С девятого по 12 сентября 2019 года миссия Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР), посетила Республику Таджикистан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЕАБР.

Основной целью визита было проведение регулярного макроэкономического мониторинга и обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества в рамках финансовых кредитов ЕФСР.

В ходе миссии проведены встречи с Министром финансов Республики Таджикистан Файзиддином Каххорзодой, экспертами Министерства финансов, Национального банка Таджикистана, Государственного комитета по инвестициям, Налоговой службы, Таможенного комитета, Министерства энергетики и государственного энергохолдинга Барки Точик.

Кроме того, команда встретилась с главами представительств и экспертами международных доноров, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Азиатский банк развития, с целью координации деятельности и обсуждения важнейших направлений реформ в Республике Таджикистан.

По итогам переговоров стороны выразили удовлетворение совместной работой, которая была проведена в рамках подготовки Заключительного отчета по завершенной Программе Правительства Республики Таджикистан, поддержанной финансовым кредитом ЕФСР. Также стороны обозначили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в рамках подготовки потенциальной Программы.

(Автор: Наргиз Садыхова. )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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