В Таджикистане заступят на дежурство расчеты С-300

14 ноября 2019 11:44 (UTC+04:00)

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа (ЦВО) заступят на опытно-боевое дежурство в Таджикистане 1 декабря. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Ранее ЦВО сообщал, что в октябре дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане. На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения ЦВО, дислоцированного в Поволжье.

"Зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС, заступит на опытно-боевое дежурство с 1 декабря. В настоящее время продолжаются работы по обустройству позиционного района для размещения техники, которые планируется завершить до конца ноября", - приводятся в сообщении слова Лапина.

Основной задачей дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включающие командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.

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