Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Платежные системы Unistream, Western Union и Contact подключились к запущенному в Таджикистане во вторник Национальному процессинговому центру. Переводы через Contact будут доступны во второй половине дня, а через Western Union - в течение одного-двух дней. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального банка Таджикистана.

"Сейчас работают российские платежные системы Contact, Unistream, с Western Union соглашение подписано, в связи с некоторыми техническими моментами заработает в течение одного-двух дней", - сказали в пресс-службе регулятора.

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции. При этом в понедельник в Нацбанке Таджикистана заявляли, что Unistream, Western Union и Contact уже подписали соответствующие соглашения и подключились к процессинговому центру.

Национальный процессинговый центр был создан в Таджикистане для повышения эффективности системы денежных переводов и прозрачности операций, а также минимизации операционных рисков. Через центр будут осуществляться все трансграничные переводы без открытия банковского счета на территории Таджикистана, что обеспечит беспрепятственный поток переводов из России.

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