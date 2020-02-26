Япония выделит свыше $300 тыс. для реализации пяти проектов в Таджикистане

Правительство Японии выделит свыше $300 тыс. для реализации пяти социальных проектов в регионах Таджикистана, сообщает посольство Японии в стране, сообщает Trend со ссылкой на информационное агентство "Авеста".

По данным источника, церемония подписания пяти новых грантовых проектов состоялась сегодня, 25 февраля в посольстве Японии в Душанбе.

Контракты были подписаны послом Японии в РТ, г-ном Такаюки Миясита и представителями организаций-бенефициаров. Общая сумма грантов составляет 303тыс. 590 долларов США.

В частности, подписаны проект по реабилитации молодёжного центра в городе Хорог и три проекта по строительству медицинских центров в Дарвазском, Рушанском и Шугнанском районах Горно-Бадахшанской автономной области на общую сумму 217 тыс. 490 долларов США.

Проект по улучшению системы питьевой воды в четырех селах сельского джамоата Зайнабобод, района Рудаки, предусматривает выделение 86 тыс.100 долларов США.

Во время церемонии посол Японии отметил, что в рамках поддержки проектов правительства Японии GGP смогли внести свой вклад в устойчивое развитие Республики Таджикистан посредством осуществления различных проектов по всей стране дя уязвимых слоев населения.