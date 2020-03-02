Таджикистан и Катар обсудили совместного противодействия современным угрозам

Вопросы развития сотрудничества Таджикистана и Катара в борьбе с терроризмом обсуждены накануне в Дохе, столице государства Катар, передает Trend со ссылкой на информационное агентство "Авеста".

Министр иностранных дел Таджикитстана Сироджиддин Мухриддин встретился со специальным представителем министра иностранных дел Катара по борьбе с терроризмом Мутлаком ал-Кахтани.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества по противодействию вызовам и угрозам региональной и международной безопасности, сообщает МИД РТ.