Таджикистан и Катар обсудили совместного противодействия современным угрозам
Вопросы развития сотрудничества Таджикистана и Катара в борьбе с терроризмом обсуждены накануне в Дохе, столице государства Катар, передает Trend со ссылкой на информационное агентство "Авеста".
Министр иностранных дел Таджикитстана Сироджиддин Мухриддин встретился со специальным представителем министра иностранных дел Катара по борьбе с терроризмом Мутлаком ал-Кахтани.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества по противодействию вызовам и угрозам региональной и международной безопасности, сообщает МИД РТ.
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