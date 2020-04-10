Таджикистан закрыл границу для иностранцев

Власти Таджикистана ввели временный запрет на въезд и выезд из страны граждан всех иностранных государств с целью недопущения проникновения в страну коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции введены временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, "данные ограничения не применяются в отношении дипломатов иностранных государств и представителей международных организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, аккредитованных в Республике Таджикистан. При этом, в случае въезда в Таджикистан указанная категория лиц в обязательном порядке будет находится на 2-хнедельной самоизоляции под наблюдением сотрудников Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Отмечается, что временные ограничения не коснутся водителей международных грузоперевозок, экипажей воздушных судов и бригад международного железнодорожного сообщения. По данным МИД, в случае необходимости выезда иностранных граждан из Таджикистана, не входящих в указанные категории, "Республиканский штаб по предотвращению проникновения и распространения COVID-19 готов рассмотреть официальные обращения государств их принадлежности, в том числе по организации чартерных авиарейсов".

Ранее сообщалось, что в Таджикистане были отменены международные рейсы за рубеж и обратно. Однако, для вывоза граждан России и возвращения граждан республики из России, Турции, ОАЭ и других стран на родину было организовано несколько специальных рейсов. По данным Минздрава, начиная с 1 февраля 2020 года до настоящего времени, на карантинный режим в инфекционные больницы и санатории страны были размещены 7257 граждан, прибывших в Таджикистан из-за рубежа, из них более 5243 человека отпущены домой, в инфекционных больницах на карантине остаются 2014 человек. На данный момент в Таджикистане не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом.