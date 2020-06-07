Таджикистан планирует собрать более 420 тысяч тонн хлопка в 2020 году

В Таджикистане в 2020 году планируется произвести 421 тысячу тонн хлопка-сырца. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Таджикистан, об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли республики.

Согласно данным ведомства, на сегодняшний день в Таджикистане хлопком засеяно 187,5 тысячи гектаров земли. Отмечается, что показатель составляет 98,7% прогнозного плана.

Так, на территории Хатлонской области сев хлопка выполнен на площади 124 тысячи гектаров, в Согдийской области засеяно свыше 59,3 тысячи гектаров. В районах республиканского подчинения работы выполнены на площади около 3,8 тысячи гектаров.

Отмечается, что всего в 2020-го в Таджикистане хлопком будет засеяно 190 тысяч гектаров, что на 4,3 тысячи больше показателя прошлого года.

По статистике Минэконом развития, в 2019-м в Таджикистане собрали порядка 400 тысяч тонн хлопка, что на 34,2% больше объемов 2018-го.