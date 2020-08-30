Таджикистан и Нидерланды обсудили перспективы сотрудничества

Таджикистан и Нидерланды обсудили накануне текущее положение и перспективы развития двусторонних отношений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает Департамент информации МИД РТ.

В сообщении говорится, что состоялся телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел Таджикистана Музаффаром Хусейнзода и заместителем министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов, госпожой Китти ван дер Хейден.

В ходе беседы были обсуждены текущее положение и перспективы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Нидерландами в различных сферах, включая в политической, экономической и гуманитарной, а также план совместных мероприятий на двустороннем и международном уровнях.

В этой связи была подчеркнута важность проведения двусторонних встреч и бизнес-форума с участием представителей ведущих сельскохозяйственных предприятий и деловых кругов двух стран после стабилизации ситуации в мире, связанной с пандемией.

Стороны обменялись мнениями по различным вопросам взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций, ООН и Европейского союза, и подчеркнули необходимость дальнейшего расширения этих отношений.

В этом контексте стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Собеседники отметили готовность продолжить совместную работу по успешной организации Конференции ООН по всеобъемлющему обзору Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», которая намечена на 22-24 марта 2023 года в Нью-Йорке.