Правящая партия Таджикистана объявила о выдвижении Эмомали Рахмона на пост президента
Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) провела в четверг внеочередной съезд, на котором была выдвинута кандидатура ныне действующего президента страны Эмомали Рахмона на предстоящие 11 октября выборы главы государства. Депутаты съезда единогласно проголосовали за это предложение. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата Центрального исполнительного комитета НДПТ Абдурахмон Хонзода.
"Сегодня в Душанбе состоялся внеочередной съезд Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ), на котором делегаты единодушно выдвинули кандидатом в президенты Таджикистана Эмомали Рахмона", - сообщил Хонзода. По его словам, в работе съезда приняли участие около 1 тыс. делегатов со всех регионов страны.
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