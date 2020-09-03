В Таджикистане запущено Единое окно для экспортно-импортных и транзитных операций

Церемония официального запуска Единого окна для экспортно-импортных и транзитных операций в Республике Таджикистан состоялась 1 сентября в г. Душанбе, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Церемония прошла под руководством первого заместителя премьер-министра РТ Давлатали Саида.

В официальной церемонии приняли участие руководители министерств и ведомств, представители частного сектора и партнеры по развитию.

Давлатали Саид отметил, что в соответствии с поручением президента страны Эмомали Рахмона перед государственными органами поставлена задача ускорить процесс внедрения современных информационных технологий.

Проект «Региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии по улучшению деятельности пограничных органов» направлен на внедрение Единого окна. Министерство экономического развития и торговли является исполнительным агентством проекта и возглавляет его Руководящий комитет.

Единое окно будет играть важную роль в развитии национальной экономики, в том числе в упрощении торговых процедур, сокращении времени и затрат внешнеэкономических субъектов, увеличении внешнеторгового оборота и дополнительных доходов бюджета.

Было отмечено, что Единое окно внедряется при финансовой поддержке правительства РТ и Азиатского банка развития в рамках проекта «Региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии для улучшения деятельности пограничных органов» и является первым опытом в Центральной Азии.

Таким образом, Единое окно для регистрации экспортно-импортных и транзитных операций в Республике Таджикистан был официально запущен.