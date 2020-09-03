Посольство Кыргызстана в Таджикистане организовало выставку о туристическом потенциале КР

В посольстве Кыргызстана в Таджикистане для представителей дипломатического корпуса и представителей Таджикистана была организована выставка о туристическом и инвестиционном потенциале Кыргызской Республики, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Участникам была представлена подробная информация о туристических возможностях областей Кыргызстана, а также розданы буклеты с презентацией об экспортных и инвестиционных возможностях страны, сообщает пресс-служба МИД КР.

Кроме того были проведены переговоры с некоторыми представителями дипломатического корпуса, в ходе которых достигнута договоренность в дальнейшем сотрудничестве в области туризма.