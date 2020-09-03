Посольство Кыргызстана в Таджикистане организовало выставку о туристическом потенциале КР
В посольстве Кыргызстана в Таджикистане для представителей дипломатического корпуса и представителей Таджикистана была организована выставка о туристическом и инвестиционном потенциале Кыргызской Республики, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Участникам была представлена подробная информация о туристических возможностях областей Кыргызстана, а также розданы буклеты с презентацией об экспортных и инвестиционных возможностях страны, сообщает пресс-служба МИД КР.
Кроме того были проведены переговоры с некоторыми представителями дипломатического корпуса, в ходе которых достигнута договоренность в дальнейшем сотрудничестве в области туризма.
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