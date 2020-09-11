В Таджикистане выявлено 38 новых случаев инфицирования от COVID-19

За истекшие сутки В Таджикистане выявлено 38 новых случаев инфицирования COVID-19, Об этом, как передает Trend со ссылкой на НИАТ Ховар, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

По данным источника, общее количество инфицированных новым коронавирусом в период с 30 апреля по 11 сентября достигло 8977 человек, на сегодня в стране от этой болезни вылечено 7747 человек или 86,3% инфицированных. Вместе с тем, от COVID-19 скончались 72 человека.

«За последние сутки 107 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 33 человека выписаны после излечения», — добавил источник.

Следует отметить, что Правительство Республики Таджикистан и Министерство здравоохранения и социальной защиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по профилактике и лечению нового коронавируса COVID-19.