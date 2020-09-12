Таджикистан и Афганистан укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

Завершился рабочий визит делегации Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан во главе с Председателем Комитета Саймумином Ятимовым в город Кабул Исламской Республики Афганистан, передает Trend со ссылкой на Khovar.

В ходе встреч с Первым заместителем Президента ИРА Амрулло Солехом, Председателем Высшего Совета по национальному примирению Абдулло Абдулло, Председателем Парламента ИРА Миррахмоном Рахмони, Советником президента по вопросам безопасности Хамидулло Мухибом, Председателем Главного управления национальной безопасности Ахмадом Зиё Сироджем, Министром иностранных дел Ханифом Атмаром, Министром обороны Асадулло Холидом и Министром внутренних дел ИРА Масъуди Андароби были обсуждены вопросы взаимовыгодных отношений, ситуации в сфере безопасности двух стран и региона в целом, защиты государственной границы, проблемы противодействия терроризму и экстремизму, контрабанды наркотических веществ и оружия, а также обеспечения безопасности коммуникаций и энергетических проектов.

Стороны выразили полное взаимопонимание по перечисленным проблемам, особо подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления и расширения политического, экономического и культурного сотрудничества, безопасности двух братских народов, имеющих общий язык и культуру.

Стороны отметили, что прекращение войны в Афганистане, а также пресечение подрывной деятельности спецслужб заинтересованных политических кругов определённых государств, использующих международные террористические структуры, является важнейшим фактором обеспечения безопасности.

Была отмечена важность вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень и выражена готовность в реализации действенных мер в этом направлении.

В заключение было достигнуто соглашение о необходимости проведения регулярных встреч Сторон, с целью обезопасить общую протяжённую границу и превратить её в рубеж дружбы, процветания и созидания.