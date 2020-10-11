ЦИК Таджикистана признал выборы президента состоявшимися

Проходящие в воскресенье в Таджикистане выборы главы государства считаются состоявшимися, так как явка избирателей на 15:00 превысила 50%, составив 70,7%. Об этом сообщил в эфире государственного телевидения председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным Центризбиркома, по состоянию на 15:00, на всех избирательных участках республики проголосовали 3 495 215 избирателей, что составило 70,7% от количества внесенных в список избирателей", - сказал глава комиссии. По его словам, согласно законодательству республики, "это количество проголосовавших является основанием считать выборы состоявшимися". Также он добавил, что для проведения выборов были созданы все необходимые условия.

На территории Таджикистана, по данным Центризбиркома, организовано 3 375 избирательных участков, еще 39 участков для голосования действуют за рубежом в 29 странах. Участки открылись в 06:00 (04:00 мск) и будут работать до 20:00 (18:00 мск). В комиссии уточнили, что в списки избирателей включено более 4,9 млн граждан страны. Для отслеживания избирательного процесса работают 145 международных наблюдателей, которые представляют различные международные организации, освещают выборы более 300 представителей местных и зарубежных средств массовой информации.