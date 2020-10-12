Наблюдатели от СНГ назвали выборы в Таджикистане открытыми и конкурентными

Таджикистан 12 октября 2020 10:32 (UTC+04:00)
Наблюдатели от СНГ назвали выборы в Таджикистане открытыми и конкурентными

Выборы президента, состоявшиеся в Таджикистане, были открытыми и конкурентными. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил член миссии наблюдателей Содружества независимых государства Олег Белоконев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выборы президента в Таджикистане были открытыми и конкурентными", - сообщил Белоконев. По его словам, прошедшие выборы были проведены в соответствии с Конституцией Таджикистана и законодательством республики, а также соответствуют международным принципам демократии.

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