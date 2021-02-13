В Таджикистане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Таджикистане. Как передает Trend со ссылкой на Kazinform, подземные толчки зарегистрированы сетью сейсмических станций РК.

Землетрясение было зафиксировано 12 февраля в 21:01(GMT+4). Координаты эпицентра 38.26° с.ш. 73.56° в.д. Очаг залегал на глубине 80 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.