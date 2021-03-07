Таджикистан и Украина обсудили возобновление авиасообщения

4 марта в Киеве прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан Давлатали Назризода с Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко. В ходе переговоров был застрянут ряд важных вопросов, касающихся сотрудничества между двумя странами. Обе стороны выразили заинтересованность в расширении партнерства в разных сферах, передает Trend со ссылкой на Ховар.

Назризода обсудил с Петрашко развитие взаимопомощи в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, промышленном, сельскохозяйственном, транспортно-транзитном, туристическом и образовательном секторах стран.

Немало внимания участники встречи уделили и возобновлению регулярного авиасообщения между Душанбе и Киевом. Назризода и Петрашко отметили, что это является необходимой мерой для развития дальнейшего сотрудничества между государствами. На данный момент точная дата возобновления перелетов неизвестна.

Важной темой обсуждения стало углубление отношений в торгово-экономической сфере. Петрашко подчеркнул, что Украина заинтересована в увеличении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции на рынок Таджикистана.

По словам министра, страна рассматривает республику как важного партнера в Центральной Азии и нацелена на повышение торгового оборота. Украина имеет большой потенциал для наращивания объемов двусторонней торговли аграрной продукции с Таджикистаном.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины отметили, что страна намерена расширить поставки пищевой продукции на рынок республики, организовывать бизнес-форумы, семинары, выставки и проводить другие мероприятия совместно с Таджикистаном.

Напомним, что в 2020 году товарооборот между Украиной и Таджикистаном составил 24,9 миллиона долларов.