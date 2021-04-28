Расширение межпарламентского сотрудничества и развитие законодательной деятельности профессионального парламента

БАКУ/Trend/ - Межгосударственные связи на данный момент приобрели многостороннюю особенность, что связано с усложнением международных процессов, развитием интеграций, появлением новых субъектов международных отношений и иных действенных факторов. Постоянные изменения содержания и сути межпарламентского сотрудничества является одним из важных элементов указанных процессов, целенаправленная реализация которых занимает особое положение в деятельности высшего представительного органа государственной власти Таджикистана – Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли. С данной позиции в течение последних тридцати лет высший представительный орган государственной власти Таджикистана - Верховный Совет, Маджлиси Оли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли приложил огромные усилия для организации и применения системы межпарламентского сотрудничества со странами, международными и региональными организациями. Благодаря таким усилиям, на различных этапах укрепления государственного суверенитета нашей страны, высший представительный и законодательный орган сыграл важную роль посредством своего плодотворного и эффективного сотрудничества с парламентами зарубежных государств с целью представления Республики Таджикистан как суверенного, демократического, правового и унитарного государства.

Расширение участия и деятельности парламента Таджикистана на внешней арене, с момента приобретения государственного суверенитета, имеет логическую неразрывную связь с изменениями в системе политического управления обществом. Важную роль в формировании нормативно-правовой базы международной деятельности парламента нашей страны сыграла историческая XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан. Именно за этот непростой исторический период сессией был принят ряд важных нормативных правовых актов для укрепления связей Республики Таджикистан с зарубежными странами. На данной сессии были приняты: Закон Республики Таджикистан «О вступлении Республики Таджикистан в Международный Валютный Фонд, Международный Банк реконструкции и развития, Международную Ассоциацию Развития, Международную финансовую корпорацию и Многосторонное Агентство по гарантиям вкладов», Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан «Об утверждении вступительной грамоты Республики Таджикистан в Европейский банк реконструкции и развития», Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан «Об утверждении Соглашения о международной гражданской авиации, подписанного 7 декабря 1944 года в Чикаго», Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан «Об утверждении Договора о коллективной безопасности государств - участников СНГ», Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан «Об обращении Верховного Совета Республики Таджикистан к политическим партиям, движениям и организациям, всем гражданам республики», Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан «Об обращении Верховного Совета Республики Таджикистан»[1].

Вышеупомянутая сессия провозгласила новые направления внутренней и внешней политики суверенного государства Таджикистан в соответствии с принципами международного права и подтвердила, что народ Таджикистана является сторонником мира, создания правового демократического государства, налаживания международных отношений при соблюдении норм международного права. На этой исторической сессии Таджикистан сообщил мировому сообществу, что поддерживает законный путь дальнейшего развития общества, высшие правовые ценности, налаживание обоюдных связей со всеми странами мира на основании общепризнанных принципов международного права. Эта добрая инициатива руководства Таджикистана, прежде всего его новоизбранного Главы – Эмомали Рахмона, была признана мировым сообществом, парламентами и иными органами государств мира, международными организациями.

Если взглянуть с этой позиции на историю развития межгосударственных и международных связей Таджикистана в период приобретения независимости, можно утверждать, что в течение тридцати лет государственной независимости, с осуществлением расширенной деятельности высшего представительного органа государственной власти Таджикистана и в качестве Верховного Совета и как Маджлиси намояндагон, формировались различные модели парламентской дипломатии. В формировании указанных моделей одновременно с изменением обстановки в мире, реализация созидательных задач и цели развития нашей страны, а также форм государственного правления, испытанных Республикой Таджикистан в качестве национального государства, оказали соответствующее влияние. То есть, наравне с применением форм государственного управления, опробованных Республикой Таджикистан, формировались модели развития межгосударственных и международных связей высшего представительного органа государственной власти Таджикистана.

С приобретением государственной независимости, в связи с парламентской формой правления в стране до 1994 года, межгосударственные и международные связи Верховного Совета в качестве высшего представительного органа государственной власти Таджикистана в межправительственных и межпарламентских отношениях осуществлялись в форме парламентского участия. Это одно из сложных сторон деятельности высшего представительного органа страны, непосредственно относящееся к особенностям парламентской формы правления. Для всестороннего восприятия этого явления следует учесть, что до принятия Конституции 1994 года высший представительный орган государственной власти состоял из Верховного Совета Республики Таджикистан и его Президиума: «…после обретения независимости Таджикистаном и изменения его основных целей и задач система советов не соответствовала полностью сущности национальной государственности. В связи с этим, наравне с разработкой нового проекта Конституции Республики Таджикистан, возникла необходимость перехода из системы советов к новой системе государственной власти, особенно отказ от Верховного Совета и вместо него создание соответствующего парламента»[2]. В различные периоды Верховным Советом Республики Таджикистан руководили Набиев Р. (август – декабрь 1991 года), Кенджаев С. (1991-1992г.г.), Искандаров А. (август-ноябрь 1992 года) и Эмомали Рахмон (с ноября 1992 года до 1994 года).

Такая форма организации деятельности парламента в качестве Верховного Совета непроизвольно оказывала влияние и на налаживание зарубежных связей. Народные депутаты, одновременно осуществляли и представительские полномочия правительственных структур и члена высшего представительского органа государственной власти. В обоих случаях, касательно парламентской формы правления государством, организация и применение настоящей практики осуществлялись под руководством Президиума Верховного Совета, а структуры исполнительной власти осуществляли внешнюю политику по согласованию с парламентом. В декабре 1993 года был принят Закон Республики Таджикистан «О внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан», который в дальнейшем создал нормативную правовую базу для формирования практики представления задач внешней и внутренней политики Таджикистана на внешней арене. На основании данной нормативной правовой базы парламентская дипломатия превратилась в главный источник реализации внешнеполитических задач Республики Таджикистан, и тенденция его формирования проявилась на фоне профессиональной и народной дипломатии. Для систематического применения указанной практики в 1994 году в составе Управления по делопроизводству Верховного Совета по указанию Председателя Президиума Верховного Совета был создан отдел межпарламентских связей.

Согласно Конституции, принятой в 1994 году, в Республике Таджикистан, взамен парламентской формы правления было введено президентское правление, а в качестве высшего представительного и законодательного органа государственной власти был создан Маджлиси Оли. В соответствии с Постановлением Верховного Совета Республики Таджикистан от 1 декабря 1994 года и на основании Закона Республики Таджикистан «О выборах в Маджлиси Оли» 26 февраля 1995 года были проведены выборы в Маджлиси Оли. На базе осуществления форм деятельности, организации, установления компетенции Маджлиси Оли, указанной в Конституции, изменились уровень и содержание внешнепарламентских отношений, теперь они осуществлялись в форме парламентского участия. Маджлиси Оли уделял пристальное внимание укреплению связей с парламентами всех государств мира и наладил плодотворные и эффективные отношения для восстановления межпарламентских связей. Полномочия Маджлиси Оли, указанные в Конституции Республики Таджикистан 1994 года в сфере внешних связей, были таковыми:

«- определение основных направлений внутренней и внешней политики государства;

…- дача разрешения на оказание экономической помощи другим государствам;

- ратификация и денонсация международных договоров.»

С учетом того, что основная форма деятельности Маджлиси Оли имела характер созыва, с целью организации работы, осуществления полномочий, определённых для Маджлиси Оли Конституцией, действующими законами, был создан Президиум Маджлиси Оли и в связи с этим, отдельной статьёй для него были установлены соответствующие полномочия в сфере внешних связей. Указанные положения состояли из:

- организации межпарламентских связей;

- дачи согласия на назначение и отзыв дипломатических представителей Таджикистана в зарубежных государствах и представителей республики в международных организациях.

Таким образом, опираясь на указанные полномочия, Маджлиси Оли Республики Таджикистан в период первого созыва был одним из активных участников Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, и продолжая традицию, активно участвовал в деятельности совета и секретариата данной организации с первых дней её создания. Также, Маджлиси Оли Республики Таджикистан являлся членом авторитетных международных организаций - Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и межпарламентского союза мира, Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентского Союза, Союза парламентов Азии за мир, Парламентского союза государств -участников Организации исламского сотрудничества, Ассамблеи парламентов Организации по экономическому сотрудничеству. За период этого созыва деятельность в области парламентской дипломатии осуществлял Комитет Маджлиси Оли по межпарламентским делам, отношениям между нациями и культуре, которым тогда руководил депутат Ибрагим Усманов.

Признание Маджлиси Оли Республики Таджикистан полноправным членом Межпарламентского Союза мира занимает особое место в парламентской дипломатии нашей страны. Постановлениями Президиума Маджлиси Оли были созданы национальные парламентские группы в международных парламентских организациях – Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Межпарламентской Ассамблее мира и группы по межпарламентским связям с парламентами Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Латвии, Беларуси, Турции, Кувейта, Кореи и Ирана.

На высоком уровне были осуществлены официальные визиты делегации парламента Таджикистана в некоторые страны и ответные визиты, что в свою очередь способствовало заключению договоров и протоколов о межпарламентском сотрудничестве с данными странами, и началу нового этапа межпарламентских отношений. В том числе официальные визиты парламентской делегации Таджикистана под руководством Председателя Маджлиси Оли Республики Таджикистан Сафарали Раджабова в Исламскую Республику Иран, в Республику Турция, визит Председателя Государственной Думы Российской Федерации Геннадия Селезнева, заключение договоров и протоколов о межпарламентском сотрудничестве, открыли новые возможности для расширения и укрепления межпарламентского сотрудничества. Участие Председателя Маджлиси Оли Республики Таджикистан в качестве руководителя представительской делегации Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 41 заседании Ассамблеи Западноевропейского Союза в городе Париже, официальный визит по приглашению председателя парламента Финляндии в качестве члена Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ в Хельсинки в качестве президента национальной парламентской группы Таджикистана в МПА, участие и выступление Председателя Маджлиси Оли Республики Таджикистан на 97 Конференции Межпарламентской Ассамблеи мира в городе Сеуле были достойными шагами в данном направлении с целью налаживания межпарламентских связей.

Такие официальные визиты и ответные визиты парламентских делегаций систематически эффективно использовались Республикой Таджикистан для представления важнейших вопросов в ее интересах. Особенно, в эти годы роль парламентской дипломатии Маджлиси Оли была весьма велика в защите миротворческой политики главы нашего государства в достижении долгожданного национального единства. То есть, парламентская дипломатия тогда послужила важным фактором поиска путей компромисса в упрочении мира в нашей стране. Основные споры и конфликты по данному вопросу, в основном возникали в парламенте, и народные депутаты при встречах с представителями других стран, а также во время их визита, вносили свой вклад в разъяснении позиции правительства Таджикистана по указанному вопросу. Четвёртая сессия первого созыва Маджлиси Оли специально была посвящена рассмотрению вопроса внутренних конфликтов путём переговоров, на которой выступил Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон.

Все усилия и старания народных депутатов были направлены на расширение парламентских отношений и вытекали из сложной ситуации того времени. Одним из важных вопросов, который постоянно поднимался представителями парламента Таджикистана на уровне Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, был вопрос о противодействии терроризму и незаконному обороту наркотических средств. Актуальность постановки данных вопросов вытекала из реального восприятия последствий угроз, с которыми Таджикистан непосредственно сталкивался в своей общественной жизни. В результате всестороннего изучения и анализа были разработаны модельные законопроекты «О противодействии терроризму» и представлены на рассмотрение руководству СНГ. Депутаты Маджлиси намояндагон были приняты в членство Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств и парламентской Ассамблеи Организации по Договору о коллективной безопасности, некоторые из них были избраны на руководящие посты данной Ассамблеи и награждены орденами, медалями и грамотами указанных международных организаций за достойную межпарламентскую деятельность.

Внесенными в Конституцию путем всенародного референдума 1999 года изменениями и дополнениями, начиная с 2000 года, были созданы прочные основы для организации деятельности Маджлиси Оли в качестве постояннодействующего профессионального органа и установлены прочные основы и конкретные компетенции в сфере осуществления внешних связей. На этой основе, в последующем, по мере превращения высшего представительного органа государственной власти Таджикистана в постояннодействующий политический институт, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли приобрел качество постоянного представительства, через которое непосредственно налаживал связи с другими странами в лице народных депутатов. То есть, международная деятельность национального парламента полностью приобрела форму представительства народа в сфере внешних связей и приложила все усилия для ее применения. Правовая сфера межпарламентских связей в международных и региональных отношениях была отражена в подписанных Маджлиси Оли договорах и резолюциях, количество которых увеличивалось год за годом. Фактором достижений в данном направлении явился то, что действительно, одним из важных качеств межпарламентских отношений был их представительский характер, высокий транспарентный уровень оперативности, что способствовало быстрому реагированию на все происходящее. Например, если официальная дипломатия в некоторых случаях связана с соблюдением многочисленных официальных положений, в таком случае, парламентская дипломатия может иметь оперативный и своевременный характер и подобным потенциалом пользуются в своих интересах политические системы для реализации собственных целей.

В таком порядке международная деятельность национального парламента как продолжение представительской деятельности создала соответствующую атмосферу для сближения народов. Она реализуется как одно из направлений внешней политики страны. Нормативные основы парламентской дипломатии отражены в статьях 55, 57 Конституции Республики Таджикистан, конституционных законах «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан», Регламенте Маджлиси намояндагон, что создало достоверные нормативные правовые основы для их реализации.

В Маджлиси намояндагон координация межпарламентских связей осуществляется Комитетом по международным делам, общественным объединениям и информации, и эта структура продолжила свою деятельность в данном формате и в последующих созывах.

Задачи парламентской дипломатии Маджлиси намояндагон также открыто и ясно изложены в Концепции внешней политики страны. Согласно положениям настоящей концепции, одним из важных примеров парламентской дипломатии является широкое применение «мягкого потенциала». Главными акторами межпарламентских связей являются комитеты Маджлиси намояндагон и народные депутаты. Парламентская дипломатия способна подействовать на усиление взаимодоверия между странами, оказание положительного влияния в поиске путей решения различных международных и региональных проблем. Потенциал парламентской дипломатии в данной сфере вытекает из взаимосвязи особенностей официальной и массовой дипломатии, так как ее акторы одновременно имеют и полномочия представлять органы государственной власти, и как полноправные представители: «… отражают суверенитет народа. Поэтому, провозглашено, что от имени народа может выступать только президент и Маджлиси Оли. Маджлиси Оли является единственным коллективным органом, наделённым таким правом. Другим органам государственной власти, осуществляющим деятельность в коллективном порядке, не представлено такое право».

Обладая таким потенциалом, теперь все усилия и старания парламентской дипломатии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли после установления мира и согласия в стране в период следующих созывов были направлены на развитие и укрепление основ экономического и социального развития государственной независимости. Анализ парламентских отношений в период третьего, четвёртого и пятого созывов Маджлиси намояндагон показывает, что его международная деятельность в основном была направлена на расширение связей с парламентами стран СНГ и странами дальнего зарубежья, ратификацию соглашений, проектов. Судя по сложившейся в то время особой ситуации, основными задачами налаживания таких связей было осуществление межгосударственных конвенций, изучение опыта других стран по законотворчеству, развитие дружеских связей, создание нормативной правовой базы для обоюдного плодотворного сотрудничества, участие в конференциях и семинарах и т.п. На основании этих отношений было привлечено внимание различных кругов других стран на социально-экономическое развитие Таджикистана, стимулирование налаживания двусторонних отношений, создание доверительных отношений в решении внутренних и внешних вопросов.

В реализации данной политики сыграла огромную роль деятельность групп дружбы и сотрудничества Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, являющихся частью парламентской дипломатии страны. Проанализировав межпарламентскую деятельность групп дружбы и сотрудничества Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, с легкостью можно удостовериться, что основные темы, рассматриваемые при беседах и встречах с руководителями и парламентариями зарубежных стран, представителями международных организаций, были посвящены расширению различных двусторонних отношений между странами, развитию межпарламентских отношений. При подведении итогов деятельности сессии Маджлиси намояндагон второго созыва, в своем итоговом выступлении Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Сайдулло Хайруллоев отметил: «в течение пяти лет Маджлиси намояндагон наладил рабочие отношения с парламентами многих стран и авторитетными международными организациями, а в данный момент принят в членство нескольких ассамблей и межпарламентских организаций…» Была создана Межпалатная парламентская комиссия по сотрудничеству между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, на заседаниях которой решались очень важные парламентские и межгосударственные вопросы… Одним из новых явлений в межпарламентских отношениях региона является создание Организации «Центрально-азиатское сотрудничество», в членстве которой состоят парламенты Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. Если в начале первой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан четвёртого созыва постановлениями Совета Маджлиси намояндагон членами постоянных межпарламентских комиссий и международных межпарламентских организаций были группы дружбы и сотрудничества Маджлиси намояндагон с 19 странами мира, первая сессия Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан пятого созыва в сфере международных и межпарламентских отношений охватывала уже 32 группы дружбы с 32 дружественной нам страны. В целях расширения сотрудничества Республики Таджикистан с мировым сообществом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан усилил деятельность в данном направлении и до конца пятого созыва Маджлиси намояндагон продолжил данный процесс, таким образом, количество групп дружбы и межпарламентского сотрудничества достигло до 60.

Маджлиси намояндагон определил свою позицию в сфере деятельности межпарламентских групп дружбы с начала шестого созыва. С этой целью со стороны Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан за данный период принятыми постановлениями были созданы национальные группы дружбы и межпарламентского сотрудничества с 74 странами мира. Следует отметить, что в большинстве случаев парламенты зарубежных стран изъявили желание создать группу дружбы сотрудничества с Маджлиси намояндагон или выступили в качестве инициаторов, известив Маджлиси намояндагон о создании групп дружбы и сотрудничества в парламентах своих стран.

Также следует отметить, что ограничения, введенные по причине распространения пандемии COVID-19 также внесли свои коррективы в деятельность парламента в сфере расширения его международных связей. Но независимо от этих ограничений, депутаты Маджлиси намояндагон с целью осуществления внешних связей на должном уровне применяли практику проведения встреч и бесед в формате видеоконференцсвязи и до сегодняшнего дня провели больше тридцати таких мероприятий. В ходе данных мероприятий рассматривались вопросы, связанные с изучением законодательного и представительского опыта других стран, анализом и доработкой модельных законопроектов стран Содружества Независимых Государств, парламентской жизнью, совершенствованием нормативной правовой базы расширения экономических связей, привлечением иностранных инвестиций и иные вопросы, важные для нашего народа и страны.

Например, парламентом страны с первых дней возникновения указанных явлений была задействована оперативная и своевременная систематичная и целенаправленная деятельность и усилены эффективные отношения с институтами мирового сообщества. На заседании Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, проведенном 8 апреля, было ратифицировано Соглашение о финансировании между Республикой Таджикистан и Международной Ассоциацией Развития о чрезвычайном проекте борьбы с вирусом COVID-19 в Таджикистане, в соответствии с которым было запланировано проведение ряда технических и гигиенических мероприятий в указанном направлении. Именно на основании указанного соглашения соответствующие структуры провели практические работы по подготовке и борьбе с этой чумой века.

В ходе деятельности первой сессии и первого триместра второй сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан с 17 марта по 31 декабря 2020 года были ратифицированы 7 протоколов, 2 меморандума, 31 соглашение, что в свою очередь свидетельствует об осуществлении внешних отношений парламента на должном уровне. За этот период руководство и депутаты Маджлиси намояндагон провели больше 30 международных конференций в формате онлайн, больше 15 встреч и бесед с послами и представителями дипломатических корпусов, членами групп дружбы и сотрудничества, наблюдателями и представителями международных организаций. В том числе, встречи Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоира Зокирзода с Председателем Высшего Совета национального примирения Исламской Республики Афганистан, доктором Абдулло Абдулло, в дистанционном формате с Председателем Палаты представителей парламента Малайзии Датуком Азхаром Азизан Хорун, с представителями группы Межпарламентской Ассамблеи государств- участников Содружества Независимых Государств под руководством Олега Мельниченко, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Таджикистане Василием Серватюк, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республикой Иран

в Республике Таджикистан Мухаммадтаки Собири, с заместителем Председателя Законодательной палаты Парламента Республики Узбекистан, одновременно руководителем группы дружбы Паламента Узбекистана с Маджлиси намояндагон Улугбеком Иноятовым. Также 1 марта 2021 года Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода провел встречу с Председателем палаты представителей национального Совета Исламской Республики Афганистан Мир Рахмоном Рахмони, в ходе которой были рассмотрены вопросы, касающиеся межпарламентского сотрудничества Таджикистана и Афганистана.

Следует отметить достойную деятельность национальных групп парламента Таджикистана в Межпарламентском союзе, Европарламенте, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности за указанный период времени, направленную на укрепление межпарламентских отношений. В общем, в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, в развитие и расширение межпарламентских связей внесли весомый вклад созданные группы дружбы, они играют важную роль в обеспечении участия парламента нашей страны в мероприятиях международного и регионального уровней. систематический рост таких связей свидетельствуют о познании ценностей и задач внешней политики, выбранной Президентом Республики Таджикистан Основателем мира и национального единства- Лидером нации уважаемым Эмомали Рахмоном, так как налаживание обоюдных плодотворных отношений, расширение сотрудничества, взаимовыгодных связей с другими странами составляет основной стержень данной политики. Постоянное участие и связи депутатов на различных уровнях могут способствовать сближению позиций стран в решении вопросов, отвечающих интересам Республики Таджикистан и созданию соответствующих нормативных правовых основ в данном направлении.

Следует отметить, что направления внешней политики нашей страны ежегодно определяются в Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли и парламент страны, как и другие государственные структуры постоянно прилагает свои старания и усилия для ее целевой реализации. Послание имеет конституционный характер, в Конституции в соответствии с четвёртой главой, определение основных направлений внутренней и внешней политики страны отнесено к компетенции Президента Республики Таджикистан. В своем Послании от 26 января 2021 года Президент страны, высказываясь о внешней политике Таджикистана, отметил, что «политика открытых дверей» государства и в дальнейшем будет продолжена с учетом национальных интересов. С соседними странами Таджикистан налаживает связи по методу сотрудничество во имя совместного развития. Это, прежде всего, отражает позицию Республики Таджикистан касательно заинтересованности в поиске решения глобальных и региональных проблем путем переговоров. Международная стабильность, развитие и рост стран региона служит фактором расширения сотрудничества и создания необходимой атмосферы для других государств.

Таким образом, анализ содержания внешних связей высшего законодательного органа страны показывает, что на уровне государственной политики парламентская дипломатия признается в качестве важной и обнадеживающей формы международного сотрудничества и с целью ее реализации постоянно принимаются своевременные и конкретные меры. В свою очередь, парламентская дипломатия Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан считается основным источником реализации сферы внешней политики Республики Таджикистан. Особенно, в условиях, когда формирование многогранной мировой системы превращено в необратимый процесс, внешние связи парламента могут сделать уверенные шаги наравне с внешней политикой нашей страны с целью распространения информации по основным целям развития страны, расширения связей с органами и представителями других стран.

Фаттохзода С.С. – Председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информации

Усмонзода Х.У. – Заместитель председателя Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информации

[1] Бунёди давлатдории навин .-Москва : Радуница,2002.- С.124-131

[2] Имомов А. Интихобот ва парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон .- Душанбе, 2001.-С. 60