В Таджикистане опровергли информации о захвате погранзаставы «Ходжаи Аъло» со стороны отряда специального назначения «Бору» пограничной службы Кыргызстана, сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана, передает Trend со ссылкой на Ховар.

"Информация о захвате пограничной заставы «Ходжаи Аъло» Республики Таджикистан со стороны отряда специального назначения «Бору» пограничной службы Кыргызской Республики является очередной фейковой информацией, которая носит провокационный характер.

Просим не поддаваться на провокации", - отметили в пресс-центре.