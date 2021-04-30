В Таджикистане опровергли информации о захвате погранзаставы
В Таджикистане опровергли информации о захвате погранзаставы «Ходжаи Аъло» со стороны отряда специального назначения «Бору» пограничной службы Кыргызстана, сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана, передает Trend со ссылкой на Ховар.
"Информация о захвате пограничной заставы «Ходжаи Аъло» Республики Таджикистан со стороны отряда специального назначения «Бору» пограничной службы Кыргызской Республики является очередной фейковой информацией, которая носит провокационный характер.
Просим не поддаваться на провокации", - отметили в пресс-центре.
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