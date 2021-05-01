Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили выполнение договоренностей по ситуации на границе

Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

В ходе беседы главы государств рассмотрели ход выполнения достигнутых между сторонами договоренностей по нормализации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана.

В этом контексте особое внимание было уделено вопросам соблюдения договоренностей о полном прекращении огня и отводе военных на места их постоянной дислокации.

Президенты также высказались по совместной работе рабочих групп сторон в этом направлении и начале заседания Межправительственной комиссии двух стран по вопросам делимитации и демаркации.